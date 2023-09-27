Є постраждалі та руйнування: вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину (фото)

Росіяни не перестають тероризувати мирних жителів

У той час як ніч в Україні пройшла відносно спокійно щодо російських обстрілів, окупанти з важкої артилерії били по Нікопольському району Дніпропетровської області. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Він уточнив, що під російськими ударами в ніч проти 27 вересня була Мирівська громада і сам Нікополь.

"Постраждали двоє людей – чоловіки 44 та 68 років. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості", — інформує Лисак.

Наслідки російських ударів

Внаслідок ворожих обстрілів спалахнув двоповерховий будинок. Рятувальники загасили пожежу. Крім того, пошкоджено приватне підприємство. Постраждали також чотири господарські будівлі, одна – знищена повністю. Пошкоджено шість приватних будинків, авто, газопроводи та лінію електропередач.

Зайнялася пожежа

Варто зазначити, що Нікополь розташований в 105 км на південний схід від Кривого Рогу і в 65 км на південний захід від Запоріжжя. Це великий промисловий центр України, до війни в місті проживало близько 100 тисяч осіб. З Нікополя з берегів Дніпра можна розглянути окуповану росіянами Запорізьку АЕС — вона знаходиться приблизно за 20 кілометрів. Росіяни використовують станцію як військову базу, і з її території б’ють по Нікополю.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 26 вересня незабаром після оголошення повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Росіяни обстріляли одне із підприємств міста.