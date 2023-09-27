путіну потрібні новини: росіяни переполошилися на фронті перед днем народження диктатора

Загарбники роблять проходи у своїх мінних полях та підтягують техніку ближче до лінії бойового зіткнення

Найближчим часом на Лимансько-Куп’янському напрямі може бути помітне пожвавлення російських окупантів. Зараз завершується підготовка новосформованої 25-ї армії росії та штурмових загонів, які кидатимуть на прорив української оборони. Напередодні дня народження російського диктатора володимира путіна їм потрібні хороші новини для нього, а тому загарбники намагатимуться досягти успіхів.

Про це повідомляє колишній начальник пресслужби Генштабу Владислав Селезньов, пише РБК-Україна. За його словами, вже зараз опозиційні канали пишуть, що путін не хоче чути поганих новин з фронту.

"Зрозуміло чому, 7 жовтня має день народження, і йому потрібні хоч якісь хороші новини. Швидше за все, ми найближчим часом побачимо серйозне пожвавлення на Лімано-Куп’янському напрямку. До речі, наступ планувався на 26-27 вересня, українська розвідка побічно підтверджувала, що ворог готується йти вперед ”, — сказав він.

Владислав Селезньов додав, що також інформація про те, що окупанти роблять проходи у своїх мінних полях і підтягують техніку ближче до лінії бойового зіткнення.

"Якби армія перебувала в обороні, вони не стали б перекидати БМП і танки ближче до фронту. А так схоже, що створюється "бронекулак", щоб відтісняти наші Сили оборони", – наголосив він.

Тим часом для українських військових наступ дається тяжко, бо ворог має тотальну перевагу в авіаційному компоненті. Однак логістика ворога знаходиться під їхнім вогневим контролем. До того як російський гарнізон у Бахмуті залишиться без забезпечення, ще далеко, як і до блокування міста. Нині робити якісь прогнози недоречно.

Ми не знаємо, чи вистачить нам ресурсів, щоб далі продавлювати росіян, відтісняючи на схід і створюючи передумови для оперативного оточення Бахмута. У відкритих джерелах інформації про можливості української армії на цій ділянці немає. Ми знаємо, що тут зосереджено близько 52 000 військових росії. Ми їх поступово вибиваємо, але я вважаю, поки у них достатньо ресурсів, щоб уповільнити наш рух на схід", — розповів Селезньов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив тривожну заяву щодо війни в Україні.