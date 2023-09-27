Навіщо росія під час атак на Україну заходить у повітряний простір інших країн: відповідь експерта

Фахівець пояснив мету агресора

росія заходила у повітряний простір Румунії та Молдови під час ракетних та дронових атак на Україну. Території цих країн ворог використовував як прикриття, оскільки протиповітряна оборона України там не може знищувати повітряні цілі противника.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко під час брифінгу в Медіацентрі "Україна". Він уточнив, що повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО, ворог використав, намагаючись атакувати Ізмаїльський та Ренійський райони Одеської області.

"Ми не мали права вести вогонь по об’єктах, що знаходяться у повітряному просторі іншої країни. Вони користувалися цим для того, щоб безпечніше проходити до об’єктів знищення в Ізмаїльському та Ренійському районі", — зазначив експерт.

Раніше росіяни з тією ж метою використали повітряний простір Молдови, коли атакували Україну крилатими ракетами "Калібр". Окупанти намагалися таким чином безпечніше бити за цілями в центральних чи західних областях України. Тоді Молдова рішуче засудила такі дії росії.

За словами Коваленка, південь Одещини захищений менше, ніж сама Одеса та прилеглі райони. При цьому, за його словами, зараз Румунія стягує до українських кордонів більше за своїх військових. Можливо, мета саме в тому, щоб знищувати російські дрони, які становитимуть небезпеку для країни.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 26 вересня, в ході атак дронами Одеської області, під удар потрапила переправа Орлівка — Ісакча в Ізмаїльському районі на кордоні з Румунією. З’явилося відео з моменту вибуху з румунського боку переправи, БПЛА вибухнув за 30 метрів від порома. Раніше по території Румунії вдарив російський "шахед". Іншого разу за 14 км від українського кордону в країні виявили уламки безпілотника.

Нагадаємо, "Телеграф" розбирався, чому країни НАТО дивляться в інший бік і "нічого не помічають", коли по ним летять ракети росії.