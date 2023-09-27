Батальйон Лондон: журналісти знайшли "лігво" українських бізнесменів у Британії, хто і як там поживає (відео)

Деякі з них перебувають у розшуку

Розслідувачі показали, де і як під час війни живуть заможні українські бізнесмени. Серед них підсанкційний олігарх Павло Фукс та Андрій Довбенко, який перебуває у розшуку в Україні.

Про це йдеться у розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача під назвою "Батальйон Лондон". Як уже можна зрозуміти з попереднього повідомлення, дія нового відео розгортається в столиці Британії. Саме там вирішили перечекати війну ці заможні особи.

Павла Фукса журналісти помітили у центрі Лондона. Він їхав на автомобілі Range Rover з українськими номерами. Автівка припаркувалася біля однієї з будівель, а потім поїхала на паркінг, з чого журналісти прийшли до висновку, що бізнесмен, ймовірно, приїхав додому. Згідно з джерелами Ткача, Павло Фукс перетнув державний кордон 26 лютого 2023 нібито без перевірки паспорта. Це означає, що по українським базами даних олігарх досі перебуває в Україні, хоча, як можна зрозуміти з відео, це не так. Журналісти зазначили, що в Лондоні вони зустріли Фукса в компанії бізнесмена Іллі Хайкіна, який виїхав з росії через кримінальні переслідування.

Також варто нагадати, що навесні цього року СБУ повідомила Павлу Фуксу про підозру у фінансових махінаціях з державними стратегічними підприємствами та ухиленні від сплати податків.

Сам Павло Фукс у коментарі Михайлу Ткачу сказав, що планує повернутися до України, проте після завершення війни. Тоді, за його словами, відкриється "вікно можливостей". для ведення бізнесу. Він також згадав про те, що має посвідку на проживання у Британії і зазначив, що санкції РНБО не передбачали обмежень на виїзд із країни.

Також, за даними УП, у Лондоні проживає бізнесмен Андрій Довбенко, який перебуває у розшуку. ЗМІ називали Довбенка "смотрящім Міністерства юстиції" за президентства Петра Порошенка. За даними джерел видання, він нібито намагається здобути політичний притулок у Великій Британії. При цьому під час зустрічі із журналістом чоловік не підтвердив і не спростував цю інформацію.

Довбенко заперечує, що він ховається від слідства, і запевнив, що Україна має інформацію про його місцезнаходження. На його думку, слідство імітує, що не може його знайти.

Він також сказав, що поки що повертатися в Україну не планує і "опрацьовує стратегію захисту".

"Я думаю, що вони не розібралися, думаю, вони помиляються. Я зовсім не причетний до цих дій, у яких мене звинувачують", — сказав юрист.

За інформацією УП, ще один підозрюваний НАБУ, Володимир Галантерник, також має нерухомість у Лондоні, за 10 хвилин від Довбенка. Журналісти вважають, що на даний момент вдома у Галантерника може йти ремонт. За словами "співрозмовників УП у бізнес-колах", Галантерник переїхав до Відня. Михайло Ткач також показав будинок на одній із центральних площ, що по сусідству з призиваючим до миру російським олігархом Олегом Деприпаскою, який належить компанії українського олігарха Олександра Ярославського. Ще один український олігарх у Лондоні – Костянтин Жеваго. За інформацією ЗМІ, він якраз закінчує ремонт пенхауса в одному з місцевих будинків.

Нагадаємо, що попереднє розслідування Ткача про віпи, що втекли з України , наробило шуму в мережі.