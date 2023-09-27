"Має бути соромно": американський генерал різко відповів критикам контрнаступу ЗСУ

Все, що відбувається на полі бою, це далеко не все, що роблять українські військові під час наступальних дій

У ході контрнаступу ЗСУ виконують багатоскладні та комплексні операції, а тим, хто перебуває умовно за 8 тисяч км і критикує, як хтось інший заходить на мінні поля та окопи та розмінує їх, має бути соромно за себе. Ці заяви не мають жодного сенсу.

Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, генерал США у відставці Бен Ходжес під час дискусії у Вашингтоні "Перемога України: блимає жовтий сигнал?", пише "Голос Америки". Своїми словами він присоромив тих, хто здалеку намагається пояснити українському командуванню та військовим, як правильно діяти.

"Це непрофесійні та марні заяви", — сказав Бен Ходжес, відповідаючи на запитання журналіста щодо критичних зауважень на адресу дій ЗСУ під час війни.

Генерал наголосив, що українці змушені боротися з російськими окупантами без підтримки авіації, без якої, наприклад, Німеччина, США, Великобританія ніколи не посилали б своїх військових у бойові дії.

"Контрнаступ — це не тільки те, що ми бачимо на полі бою", — додав Ходжес, говорячи про те, що ЗСУ проводять багатоскладні та комплексні операції, включаючи роботу дронів, спецназівців, виведення з ладу ворожих радарів та багато іншого.

Також Ходжес вважає роботу українських військових Чорноморським флотом разючою. Вона дуже впливає на російський генштаб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні американські та інші офіційні особи виступили з критикою контрнаступу українських військових. На їхню думку, тактику проведення слід було б змінити.