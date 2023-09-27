Наші просуваються: у ЗСУ заінтригували анонсом "гарних новин", а у росіян паніка

Аналогічну заяву зробили одразу двоє військових

У Збройних Силах України анонсували нові успіхи на фронті. А в цей час росіяни розповсюджують панічні повідомлення.

27 вересня в офіційному Telegram-каналі командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського з’явилося відео бойової роботи українських операторів дронів на півдні України. На ньому можна побачити підбиття ворожої бронетехніки. Однак примітним у цьому посту виявився його підпис. У ньому генерал пише, що наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян і додає "будуть гарні новини".

Варто зазначити, що за день до цього подібну заяву зробив і речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. В ефірі "Еспресо" він повідомив, що Сили оборони, перебуваючи на околицях Вербового, готуються до подальших дій. Зокрема вони створюють оборонні рубежі.

"Артилерія ЗСУ працює, а ворог намагається поповнити свої втрати. Противник підтягує резерви, тому що боїться прориву. Вважаю, що скоро будуть гарні новини", — додав Штупун.

В цей же час ексглава "Роскосмосу" дмитро рогозін, якого в кремлі зробили "сенатором" Запорізької області, публікує у себе на сторінці такі повідомлення: "Поперли. Багато".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський генерал різко відповів критикам контрнаступу ЗСУ.