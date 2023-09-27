Розіграли комедію: з'явилися деталі взяття в полон російського комбата

Україна вводила свого противника в оману

У ЗСУ розповіли, як перехетрили росіян із полоном майора Томова, якого захопили наприкінці літа на Херсонщині. Виявилося, що не вся інформація в мережі про нього не є правдою.

Про це пише Українська правда, посилаючись на розмову з бійцями спецназу із загону "Люмбарт". Вони повідали, що відео, яке активно розповсюджували росіяни, де Томов, нібито допитує українських солдатів, а тим самим показує, що з ним усе гаразд — було постановкою. Його зняли, коли той уже був у полоні у Сил оборони. Таким чином Україна вводила свого противника в оману, а росіяни на цей момент справді думали, що з майором усе гаразд.

Зазначається, що у цій ситуації на руку українським спецназівцям зіграла боягузливість самого Томова. Як стало відомо УП зі своїх джерел у ГУРі, коли Сили оборони, зокрема розвідувальний батальйон спецпризначення "Шаман", розбили кілька груп росіян у Козачих Лагерях, Томов злякався відповідальності і доповів своєму начальству, що в його секторі все під контролем.

"Потім Томов відправив своїх людей у розвідку, щоб дізнатися про реальний стан справ на позиціях. А українські спецназівці, влаштувавши засідку, оперативно взяли їх у полон. Коли ж у розвідку довелося йти самому Томову – на нього чекала аналогічна доля", — йдеться у матеріалі.

І поки противник думав, що з їхнім офіцером усе гаразд, той уже записував нове відео, де показує нашим солдатам позиції окупантів.

"Завдяки Томову, українські військові змогли уточнити оперативну обстановку на напрямку, дізнатися про місцезнаходження основних підрозділів росіян, а також отримати деяку інформацію для продовження своєї операції на півдні", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.