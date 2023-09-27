Зеленський: Є просування вперед на Донбасі та успіх СБУ у Києві

Глава держави заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті

Президент України провів чергову селекторну нараду. За її підсумками він заявив про нові успіхи Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. Зазначається, що наші військові відзвітували перед ним про просування ЗСУ на Донбасі.

"Є інші задуми, що реалізуються", — додав президент.

Також Зеленський розповів і про успіхи СБУ: співробітники спецслужби накрили навідників, котрі коригували нічний удар по Києву тиждень тому.

"Гарний сигнал усім зрадникам: відплата буде", — прокоментував він.

Главі держави доповіли і про російський терор на Херсонщині. Там лише за останню добу окупанти скинули на мирні території України 20 авіабомб.

"Наслідки ліквідують, людям надають допомогу. Доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ заінтригували анонсом "гарних новин" з фронту. Аналогічну заяву зробили одразу двоє військових. А в цей час росіяни розповсюджують панічні повідомлення.