Збрехали? На новому відео з "живим" командувачем ЧФ рф знайшли ще більше дивацтв, ніж на минулому

Дата його зйомки викликає запитання

Після того, як у ЗСУ, посилаючись на своїх інформаторів, повідомили про ліквідацію командувача Чорноморського флоту рф віктора соколова, росіяни почали регулярно показувати відео з ним, які, ймовірно, повинні підтверджувати, що він нібито живий. Однак в мережі продовжують знаходити все більше дивно з ним.

Так, наприклад, відомий український блогер та волонтер Сергій Стерненко звернув увагу на кілька деталей у відео, яке було опубліковано 27 вересня. Він з’ясував, що його було знято в Будинку офіцерів флоту, що на сусідній вулиці від ураженого штабу ЧФ рф.

При цьому у сюжеті йдеться про нагородження гравців команди Чорноморець. Так ось, за даними з відкритих джерел, змагання, за які вони отримали нагороди, закінчилися аж 18 вересня - до прильоту по будівлі штабу.

Більше того, як зазначив Telegram-канал Кримський Вітер, медалі для гравців, які фігурували у ролику, були помічені вже тоді. Тобто виходить, що їх видали ще тоді, а ролик нагородження показали 27 вересня.

Нагадаємо, що 26 вересня росіяни також викладали відео з нібито живим соколовим. У ССО навіть довелося повідомити, що їхні підрозділи вже уточнюють вищезгадану інформацію. При цьому і в минулому відео в мережі також знайшли момент.