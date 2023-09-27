"Вагнерівці" все-таки повернулись до України: що про це відомо і чому варто довіряти

На думку українських військових, "геймченджером" бойовики не стануть

Найманці приватної військової компанії "Вагнера" вже присутні на території Східного угруповання військ Збройних сил України. Раніше ці бойовики знаходились на території Білорусі.

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, пише РБК-Україна. За його інформацією, зараз частина бойовиків переукладає контракти з Міноборони рф.

"Ми підтверджуємо, що "вагнерівці" присутні на території Східного угруповання військ. Це військовослужбовці ПВК "Вагнера", які були на території Білорусі. Зараз там розформовують їхні табори. Їм там було близько 8 тисяч. Зараз частина з цих бойовиків поїхала до Африки, а хтось переукладає контракти з міністерством оборони РФ і повертається сюди, на Схід України для взяття участі в бойових діях — і як інструктори, і як військовослужбовці", — розповів Євлаш.

При цьому він підкреслив, російське командування планує залучити у збройному конфлікті проти України залишки цього формування чисельністю близько 500 осіб.

"Проте суттєвої загрози, такої, як раніше, вони нести не будуть, оскільки немає їхнього головного ватажка Пригожина. Ці люди справді є одними з найбільш підготовлених в російській армії, однак суттєвою загрозою, "геймченджером" вони не стануть", — підкреслив Євлаш.

Слід зазначити, що раніше видання CNN з посиланням на українського військовослужбовця повідомило, що найманці "Вагнера" начебто повернулися під Бахмут.

"Так, "Вагнер" теж тут. Вони повернулися, швидко змінили командирів і повернулися сюди", — сказав виданню оператор аеророзвідки підрозділу Code 9.2 у складі 92-ї бригади ЗСУ із позивним "Грув".

Український військовий зазначив, що вважає їх появу в цьому районі "компенсацією нестачі особового складу російської армії".

Раніше пропагандистські російські Телеграм-канали також повідомляли про повернення підрозділів "Вагнера" до Донецької області.

Крім того, російський так званий військкор Юрій Котенок повідомив, що штурмові загони "вагнерівців" нібито прибули до зони бойових дій у Херсонській області. 26 вересня він заявив у своєму Телеграм-каналі, що "вже дуже скоро вони повноцінно вступлять у бій на Запорізькому та Херсонському напрямах".

Інформацію про начебто повернення "вагнерівців" на територію окупованої Херсонської області росіяни оприлюднювали і раніше, проте 22 вересня спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заперечила це. Вона пояснила, що таким чином росіяни, швидше за все, хочуть підняти бойовий дух своїх військових через брак резервів та зупинити дезертирства.

"Але насправді ми фіксуємо прибуття Росгвардії, кадировців, і це сталося ще кілька тижнів тому для стримування дезертирських настроїв у самих окупаційних військах", — заявила тоді Гуменюк.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що бойовики з ПВК "Вагнера" з'явилися під Бахмутом для закриття дірок в обороні армії фр.

"Щодо "повернення ПВК "Вагнера" на Бахмутський напрямок". Запам’ятайте: жодної ПВК "Вагнер" більше не існує", — підкреслив він, зазначивши, щто ПВК "Вагнера" закінчилася разом із ліквідацією пригожина та уткіна, рейдерством структури групою шойгу – герасимова та зачищенням керівного складу організації.

"Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання. подалися хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя регіонів Росії – або підписали контракт з МО РФ і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на Бахмутському напрямку", — зазначив Подоляк.

На його думку, "медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення, а мета цього лише одна: ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера" на базі приватного охоронного підприємства "ГардСервіс". Всім найманцям пригожина, які відмовилися співпрацювати з міноборони росії, запропонували підписати контракт із цією фірмою.