ЗСУ вибивають рф з позицій на важливому напрямку: "накришили" купу окупантів і техніки (карта)

Наші воїни закріплюються на нових рубежах

Український контрнаступ має успіхи не лише на півдні країни, а й на сході. Там наші захисники просунулися вперед.

Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його даними, захисники продовжують наступальну операцію на південь від Бахмута.

"За минулу добу маємо успіхи поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів. Там наші захисники продовжують наступ і вибивають окупантів із займаних рубежів, продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах та позиціях", — розповів він.

При цьому, зазначив військовий, росіяни також не залишають спроб відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, постійно штурмуючи та завдаючи вогневих ударів по позиціях українських захисників.

"Ми тримаємо оборону, тримаємо надійно наші рубежі і продовжуємо завдавати вогневого ураження противнику. За минулу добу противник 544 рази обстріляв з різного озброєння, включаючи важкі артилерійські системи і танкове озброєння, позиції наших захисників. Відбулося сім бойових зіткнень. Противник 4 рази використовував свою армійську та тактичну авіацію. Нам вдалося ліквідувати 115 окупантів на цьому напрямку, також троє здалося в полон. Вдалося знищити чотири установки МСТА-Б" і одну "МСТА-С", один "Піон" 203 мм, два самохідні "Гіацинти", вісім гармат Д-30, також дві протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра". боєприпасами та одну станцію РЕБ", — сказав Євлаш.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Марк Міллі зробив раптову оптимістичну заяву з приводу контрнаступу ЗСУ.