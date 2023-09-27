Далекобійні Taurus для України відкладаються? WSJ назвала головного "стопора" поставок

Виною всьому побоювання реакції росії

У Німеччині продовжують знаходити проблеми з передачею своїх далекобійних ракет Taurus для України. На цей раз постачання нібито заморозив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Про це пише WSJ, посилаючись на власні джерела. Її журналісти пишуть, що Берлін, певно, відкладає постачання Україні далекобійних ракет. Причина — нібито побоювання Шольца, пов’язані з ризиком залучення Німеччини до прямого конфлікту з росією.

"Німецькі офіційні особи заявили, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини в принципі схвалив поставки Taurus, але канцлер Олаф Шольц загальмував цей крок через побоювання, що німецький персонал повинен буде приїхати в Україну, щоб допомогти обслуговувати та керувати комплексною зброєю", — вважають журналісти.

У WSJ також зазначили, що представник Шольца відкинув плани Берліна щодо постачання Києву ракет Taurus найближчим часом. Втім, як зазначається у матеріалі, подібні дебати вже відбувалися, коли Німеччина не хотіла надіслати в Україну танки німецького виробництва. Шольц погодився зробити це лише після того, як переконав президента Джо Байдена надіслати американські танки.

Також у канцелярії Шольця нібито стурбовані тим, що Україна завдаватиме ударів Taurus по Кримському мосту. Це також викликає побоювання посилення конфронтації з рф.

Крім того, журналісти з посиланням на німецьких чиновників також повідомили, що якщо Берлін наважиться на передачу Києву Taurus, дальність пуску ракети, яка здатна завдавати ударів на відстані 500 кілометрів, можуть скоротити. Щоб уникнути "ризику використання її для ударів по росії".

При цьому, на думку авторів матеріалу, поки що незрозуміло, чи ФРН дасть "зелене світло" на удари ракетами Taurus по цілям в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше ми писали про харкетеристики ракет Taurus.