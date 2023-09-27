"Стане сюрпризом": у ЗСУ розповіли, коли танки "Абрамс" з’являться на полі бою
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ЗСУ поки не застосовували ці танки на полі бою
Українські військові поки що не використовували американські танки Abrams на полі бою, але вони будуть застосовані, як тільки це дозволять умови і в цьому буде необхідність.
Про це розповів в ефірі єдиного марафону новин начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, час вводити ці танки у бій ще не настав.
"Поки не розкриватимемо карти де саме і коли саме вони увійдуть у контакт із ворогом. Нехай це для них буде таким скажемо сюрпризом", — сказав він.
Водночас він зазначив, що ускладнення погодних умов неодмінно позначиться на ході бойових дій, а також ефективності застосування важкої техніки. При цьому Євлаш додав, що бойові дії з погіршенням погоди не зупиняться, але в будь-якому разі позначаться на плануванні операцій.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року в США офіційно підтвердили своє рішення поставити Україні 31 танк M1A1 Abrams замість версії M1A2. Це дозволить передати їх якнайшвидше, оскільки Пентагон був націлений на те, щоб в Україну вони потрапили вже восени.
При цьому все сталося згідно з планами, оскільки 23 вересня перші з них прибули в Україну.