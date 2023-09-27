"Стане сюрпризом": у ЗСУ розповіли, коли танки "Абрамс" з’являться на полі бою

ЗСУ поки не застосовували ці танки на полі бою

Українські військові поки що не використовували американські танки Abrams на полі бою, але вони будуть застосовані, як тільки це дозволять умови і в цьому буде необхідність.

Про це розповів в ефірі єдиного марафону новин начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, час вводити ці танки у бій ще не настав.

"Поки не розкриватимемо карти де саме і коли саме вони увійдуть у контакт із ворогом. Нехай це для них буде таким скажемо сюрпризом", — сказав він.

Водночас він зазначив, що ускладнення погодних умов неодмінно позначиться на ході бойових дій, а також ефективності застосування важкої техніки. При цьому Євлаш додав, що бойові дії з погіршенням погоди не зупиняться, але в будь-якому разі позначаться на плануванні операцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року в США офіційно підтвердили своє рішення поставити Україні 31 танк M1A1 Abrams замість версії M1A2. Це дозволить передати їх якнайшвидше, оскільки Пентагон був націлений на те, щоб в Україну вони потрапили вже восени.

При цьому все сталося згідно з планами, оскільки 23 вересня перші з них прибули в Україну.