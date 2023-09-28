Війна — день 582: у ЗСУ анонсують "хороші новини", а окупанти поспіхом зміцнюють позиції

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують докладати величезних зусиль для того, щоб прорвати російську лінію оборони, а військове керівництво переконане, що незабаром можна буде очікувати на хороші новини з лінії фронту. Швидше за все йдеться про південний напрямок, де останнім часом у росіян спостерігається "підвищений рівень тривожності", а також посилені спроби звести нові фортифікації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У південних та східних областях України оголосили повітряну тривогу через запуски росіянами ударних БПЛА, попередньо вони рухаються у бік Вінницької області

Про те, що відбувалося 25 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 579: ЗСУ "перемелюють" окупантів на фронтах, а в глибокому тилу росіян дедалі частіше звучить "бавовна"

Інформацію за 26 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 580: на фронті загострення боїв та взаємні атаки дронами та ракетами у тилу

З даними за 27 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 581: ЗСУ просуваються в районі Бахмута та на півдні