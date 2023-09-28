Допомагає Youtube: українські військові розчаровані підготовкою НАТО — ЗМІ

Найбільші прогалини спостерігаються у питаннях використання дронів

Країни НАТО після початку російського вторгнення взяли на навчання величезну кількість українських військових, проте деякі з них тепер зазнають розчарування, оскільки програма підготовки не зовсім підходить для реального поля бою.

Як повідомляє Le Monde з посиланням на одного і бійців ЗСУ, інструктори НАТО іноді й самі не розуміють, як треба діяти в непередбаченій ситуації.

Крім того, деякі українські військові скаржаться на те, що на Заході не розуміють принципів аеророзвідки дронами і нічого не розповідають по цій темі, оскільки цього немає у програмі НАТО. І це при тому, що важливість БПЛА у сучасній уже побачили у всьому світі.

Ще один із військовослужбовців згадав, як проходив навчання у Британії у 2022 році. За його словами, під час одного з епізодів інструктори сказали українцям, що перш ніж думати про поранених на полі бою необхідно подумати про власну безпеку, проте перекладачі, мабуть, щось не зрозуміли і переклали це як "необхідно добити поранених для своєї безпеки".

Тому, щоб надолужити прогалини у знаннях, українцям доводилося звертатися до YouTube за допомогою у спробах розібратися у новій зброї та тактиках.

Як повідомляв "Телеграф", колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який нещодавно побував в Україні, заявив, що Захід постійно діє надто повільно у питанні постачання озброєнь нашій країні. Він додав, що партнерам необхідно зосередитися на допомозі Києву та надавати її швидше.