Масована нічна атака "Шахедами": де є прильоти і скільки БПЛА вдалося збити

Постраждалих, на щастя, немає

У ніч на 28 вересня росіяни про купанти атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Запусти БПЛА було здійснено з території тимчасово окупованого Криму.

У Повітряних сил ЗС України повідомили, що всього ворог запустив по Україні 44 безпілотні літальні апарати. З них вдалося знищити 34. Близько четвертої години відбивалася атака безпілотників по Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

"До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", — йдеться в повідомленні.

За останню добу знищено шістьох розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зал, Суперкам).

Як повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі, по Одеській області та Одесі під час атаки прильотів не було.

"Наші сили ППО відпрацювали на відмінно. Жодних попадань та руйнувань. Постраждалих немає. Було зафіксовано лише кілька невеликих вогнищ загоряння сухої трави внаслідок падіння уламків збитих "шахедів", — написав він.

Також голова Кіровоградської області Андрій Райкович зазначив, що в результаті атаки безпілотників зафіксовано влучення.

"Пережили дуже складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину шахедів над областю знищено. Однак є й попадання. Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкоджень цивільної інфраструктури", — сказав він.

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім прокоментував ситуацію з обстрілами по області:

"Вночі, 28 вересня, о 2:50 у Степівській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА, збитого силами ППО, пошкоджено господарську споруду. Постраждалих немає. Сьогодні вранці, 28 вересня, о 04:05 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися за акваторією. Постраждалих немає", — додав Кім.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, як російські окупанти будуть завдавати ударів по Україні взимку, і як часто вони здійснюватимуть атаки.