Маляр залишається у Міноборони? Вона опублікувала яскраве відео для диванних критиків ЗСУ

Відеоролик дуже тепло прийняли українці

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яку звільнили разом інші заступники Резнікова, опублікувала нове відео від Міноборони. Судячи з усього, вона взяла участь у його створенні, а це може означати, що вона продовжує співпрацювати з оборонним відомством.

Відеоролик, як зазначила Маляр, дуже тепло прийняли українці та засипали її шквалом слів подяки. Коментарі писали як військові, так і цивільні.

Про що нове відео Міноборони

Творці ролика, а саме нова команда військового телебачення Міноборони, провели аналогію між бойовими діями та приготуванням хліба, де кухареві в особі солдата ЗСУ постійно "прилітає" від коментаторів його роботи. Таким обоазом, очевидно, метою відео була відповідь усім критикам та "експертам" контрнаступу ЗСУ.

У "коментарях", які були показані у вигляді повідомлень у месенджері, були затронуті топові і гарячі тем у мережі. Зокрема, режим тиші, "повільне" просування Сил оборони, звинувачення у корупції тощо.

В описі свого посту Маляр подякувала президентові України за надану довіру, всім своїм колегам і всім українським воїнам. Варто зазначити, що дата виробництва відео не називається, однак, якщо воно почалося вже після звільнення Маляр з посади заступника глави МО, то можна припустити, що вона продовжує працювати в оборонному відомстві, але вже в іншій сфері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський генерал різко відповів критикам контрнаступу ЗСУ.