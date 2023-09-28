Відбили атаку, якої не було? У росії заплуталися в історії про українську ДРГ

Диверсантів нібито перехопили російські військові

У російських ЗМІ поширилася інформація про нібито захід української диверсійно-розвідувальної групи до Білгородської області. Однак "надійні джерела", мабуть, самі заплуталися у своїх даних, бо вже невдовзі ця інформація була спростована.

Так, у четвер вранці, 28 вересня, Telegram-канал SHOT написав пост про те, що в Білгородську область нібито спробувала увірватися ДРГ. У пабліку уточнили, що вони "підійшли з території Сумської області до Краснояружського району".

"Диверсанти підійшли до села Старосілля, повідомляє джерело SHOT. Його мешканців на цей час евакуювали. Також у ПВР розмістили людей із села Теребрено, деякі залишилися в укриттях. Наразі російським прикордонникам під час бою вдалося відбити атаку", — йдеться у повідомленні.

Цю ж тему підхопив паблік Mash у Telegram. Посилаючись на власні джерела, повідомили, що диверсанти нібито були озброєні американськими гвинтівками М4, з собою у них також був комплект гранат і вибухівки типу С4 для вчинення терактів на території Росії. Також у ТГ-каналі заявили, що частина ДРГ нібито підірвалася на мінних полях.

SHOT своєю чергою пізніше написав, що основний бій йшов із прикордонниками неподалік села Теребрено.

"ДРГ "відсунули" назад від кордону на територію України. Дорогою вони також були перехоплені російськими військовими. Знову зав’язався бій. Диверсантів витіснили на заміноване поле, пролунало кілька вибухів", — пише паблік.

Однак усю цю інформацію спростував Оперштаб Білгородської області у своєму Telegram-каналі.

"У кількох джерелах поширюється інформація, що в районі населених пунктів Старосілля та Теребрено було здійснено захід ДРГ. Жодного заходу не було. Прикордонники спільно з іншими силовими структурами розпочали бій на лінії розмежування", — сказано в повідомленні.

Водночас в Оперштабі заявили, що в селі Старосілля введено режим НС. Жителів села відселили торік у жовтні й там зараз ніхто не проживає.

"Також з’явилася інформація про евакуацію мешканців села Теребрено. Повідомляємо, дана інформація є хибною — евакуація населення не проводиться", — додали в Оперштабі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росію продовжують атакувати невідомі безпілотники. Один із таких випадків стався у курортному місті Сочі. Там пролунав вибух у паливному резервуарі, а пізніше з’ясувалося, що в поверхню резервуара влетів БПЛА.