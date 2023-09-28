Генсек НАТО прибув до Києва з неоголошеним візитом і зустрівся із Зеленським (фото)

Зокрема, порушувалося і питання посилення ЗСУ

Сьогодні, 28 вересня, в Україну продовжуються прибувати іноземні гості. Після міністрів оборони Франції та Британії стало відомо, що з офіційним візитом приїхав ще й генсек НАТО Єнс Столтенберг. Про його приїзд раніше не повідомлялося.

Після прибуття він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. На їхньому спільному брифінгу побував і кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Як передає наш кореспондент, на зустрічі із Зеленським Столтенбергом обговорювали посилення української армії.

"Сьогодні ми з паном Столтенбергом обговорили всі ключові оборонні питання, які вимагають уваги, реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів", — сказав Зеленський на брифінгу.

Як пише видання Liga, посилаючись на інформацію від ОП, однією з ключових тем візиту було посилення української протиповітряної оборони.

Слід зазначити, як раніше повідомляв "Телеграф", на зустрічі з новим міністром оборони Британії Грантом Шаппсом президент також обговорював це питання. В Офісі президента зазначили тоді, що посилення ППО напередодні зими є особливо важливою темою.

Раніше ми писали про те, що у вересні до Києва з офіційним візитом також приїжджав і державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він провів зустрічі із ключовими українськими чиновниками, включаючи президента країни Володимира Зеленського, а також главу МЗС Дмитра Кулебу.