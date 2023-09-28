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Іран може продавати рф балістичні ракети? Зеленський відповів "Телеграфу"

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський відповів журналісту "Телеграфа" Дмитру Дубенському Новина оновлена 28 вересня 2023, 15:01
Володимир Зеленський відповів журналісту "Телеграфа" Дмитру Дубенському. Фото Телеграф

Україна разом із партнерами контролюють це питання

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію, яка раніше з’являлася у ЗМІ, про те, що Іран може продавати росії балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Поки що таких фактів не зафіксовано.

Про це він сказав на спільній прес-конференції у Києві з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, відповідаючи на запитання кореспондента "Телеграфа" Дмитра Дубенського. За словами українського лідера, Україна співпрацює з іноземними партнерами та контролює це питання.

"Наші служби у контакті з партнерами займаються цим питанням", — сказав глава держави.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) писав про те, що росія планує придбати ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Радіус дії кожної з цих балістичних ракет становить 300 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні 2022 року в українській розвідці прогнозували, що російські окупанти найближчим часом можуть почати застосовувати ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Начальник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що ці ракети несуть серйозну загрозу, оскільки вони мають високу точність і швидкість.

Теги:
#Україна #Іран #Ракети #Fateh-110 #Zolfaghar