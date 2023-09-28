Росіяни тренуватимуться виживати серед руїн: оголошено безпрецедентні навчання

Такі заходи відбуватимуться вперше в історії рф

Росіяни задумали провести масштабне штабне тренування з цивільної оборони. Воно торкнеться абсолютно всіх регіонів країни агресора.

Про це повідомляє популярний російський паблік Baza, посилаючись на відповідні документи. Зазначається, що такі заходи відбуватимуться вперше в їхній історії.

Автори посту вказують, що тренування призначено на 3 жовтня.

"В умовах розхитування загальновизнаних норм та принципів міжнародного права зростає небезпека збройних конфліктів за участю ядерних держав, у тому числі поблизу кордонів росії", - пишуть росіяни обґрунтування для такого заходу.

За легендою навчань, в росії завершилася загальна мобілізація, а в окремих регіонах введено воєнний стан. Де-не-де навіть можливе виникнення зон радіоактивного забруднення повне руйнування об’єктів життєзабезпечення населення та до 70% житлового фонду.

Повідомляється, що у тренуванні мають взяти участь усі відповідальні — від керівників цивільної оборони до голів держкорпорацій. Виняток — "влада" окупованого Донбасу, Запорізької та Херсонської областей.

"Раніше схожі навчання проводилися в різних регіонах у різні дні. Проте одноразове тренування, в якому мають взяти участь усі регіони росії, проводиться вперше. Крім того, раніше в легенді не було згадок про мобілізацію. Як пояснило джерело, "легенди змінюються і зазвичай підганяються під сучасні реалії", — наголошується в пості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські аеропорти виявилися паралізованими через кібератаки.