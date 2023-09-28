Росіяни тренуватимуться виживати серед руїн: оголошено безпрецедентні навчання
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Такі заходи відбуватимуться вперше в історії рф
Росіяни задумали провести масштабне штабне тренування з цивільної оборони. Воно торкнеться абсолютно всіх регіонів країни агресора.
Про це повідомляє популярний російський паблік Baza, посилаючись на відповідні документи. Зазначається, що такі заходи відбуватимуться вперше в їхній історії.
Автори посту вказують, що тренування призначено на 3 жовтня.
"В умовах розхитування загальновизнаних норм та принципів міжнародного права зростає небезпека збройних конфліктів за участю ядерних держав, у тому числі поблизу кордонів росії", - пишуть росіяни обґрунтування для такого заходу.
За легендою навчань, в росії завершилася загальна мобілізація, а в окремих регіонах введено воєнний стан. Де-не-де навіть можливе виникнення зон радіоактивного забруднення повне руйнування об’єктів життєзабезпечення населення та до 70% житлового фонду.
Повідомляється, що у тренуванні мають взяти участь усі відповідальні — від керівників цивільної оборони до голів держкорпорацій. Виняток — "влада" окупованого Донбасу, Запорізької та Херсонської областей.
"Раніше схожі навчання проводилися в різних регіонах у різні дні. Проте одноразове тренування, в якому мають взяти участь усі регіони росії, проводиться вперше. Крім того, раніше в легенді не було згадок про мобілізацію. Як пояснило джерело, "легенди змінюються і зазвичай підганяються під сучасні реалії", — наголошується в пості.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські аеропорти виявилися паралізованими через кібератаки.