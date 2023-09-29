Є тяжко поранені: росіяни вранці вдарили по Херсону (фото)

Окупанти продовжують бити по мирних жителях України

Вранці у п’ятницю, 29 вересня, російські окупаційні війська обстріляли центр Херсона. За попередньою інформацією, важко поранено двох людей.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі. Постраждалих забрали до лікарні.

Окупанти атакували комунальників

Постраждала їхня машина

Пізніше він уточнив, що поранені люди — працівники КП "Парки Херсона", які прибирали територію. Також внаслідок обстрілу отримав пошкодження сміттєвоз.

Глава Херсонської ОВ Олександр Прокудін повідомив про наслідки чергового удару росіян по мирному Херсону. Він також розповів подробиці про постраждалих.

"Обидва – зараз у лікарні. У 24-річного чоловіка тяжкі травми кінцівок. У його колеги, 68 років, діагностували поранення ока та контузію", — пише Прокудін.

Як розповіла місцева мешканка, приліт був дуже потужним, вона почула вибух та крик. У довколишніх будинках вибиті вікна.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, росіяни обстріляли Херсон близько 8.30. Уточнюється, що під час атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі та іншу цивільну інфраструктуру.

У навколишніх будинках вибиті вікна

Як повідомляв "Телеграф", росіяни обстріляли Херсон з артилерії та 28 вересня. У Корабельному районі загинули троє жінок, однією з них відірвало голову.