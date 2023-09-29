"Не можна жити, ніби немає війни": Головний рабин України вказав на важливий момент

Українці не повинні забувати, що в країні триває війна та гинуть люди

Поки одні захищають Батьківщину, ризикуючи власним життям, інші влаштовують галасливі вечірки та гуляння. Моральний кордон у кожного свій, але люди повинні задуматися про те, чим вони могли б допомогти в такий складний час.

Таку думку висловив духовний лідер єврейської громади України, головним рабином синагоги ім. Бродського у Києві Моше Реувен Асман. За його словами, люди не повинні забувати, що війна продовжується.

"Коли мої помічники починають нити, що втомилися, я говорю — а як там солдати на передовій, у бруді, на спеку, у холоді вже півтора року — не втомилися? Ось їм — складно. Я всім це говорю, бо люди забувають. Мене дратує, коли гучна музика, гуляння. Так, місто повинне жити, але не можна жити, начебто немає війни й начебто цієї секунди не гинуть люди, які пішли тебе захищати", — сказав він.

Моше Реувен Асман підкреслив, що багато хто говорить: громадянське населення — це не солдати. Проте військові, які зараз на фронті, також зовсім недавно були звичайними громадянськими людьми. Однак вони стали на захист Батьківщини.

На його думку, коли в якомусь місті відбуваються галасливі вечірки й хтось стоїть у черзі на дискотеку, це жахливо. Моше Реувен Асман радить усім, хто має вільний час, подумати, що можна зробити корисного. Наприклад, деякі люди плетуть сітки, роблять носилки з ременів і таке інше.

"Можна піти поїсти в ресторан чи кафе. Моральний кордон у кожного свій. Може, це солдати з передової у відпустці так уникають депресії — не хочеться всіх під один гребінець, звичайно", — підсумував він.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Сталін програв війну, її виграв народ": інтерв’ю з головним рабином України Моше Реувеном Асманом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що доброволець Збройних сил розповів, чи дратує військове життя українських громадян у тилу з усіма розвагами та турботами.