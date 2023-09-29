Здача в полон російської ДРГ: що не так із відео, з яким проколовся Єрмак

Військові не можуть сказати, що саме відбувається на відео

Українські військові не змогли підтвердити заяву голови ОП Андрія Єрмака про те, що в Запорізькій області було взято в полон російську диверсійно-розвідувальну групу. До того, відео, яке, зокрема, у своєму Telegram-каналі опублікував Єрмак, невідомого походження.

Про це бійці 128 ОГШБр повідомили у коментарі "Українській правді". Нічого про ДРГ воїни, в принципі, не знають.

"Немає такої інформації", — сказали вони у коментарі журналістам.

За їхніми словами, керівництво 128 ОГШБр не має інформації про те, що на підконтрольну Україні територію зайшла російська ДРГ, а українським воїнам вдалося полонити її членів. Більше того, відео, на якому люди нібито у військовій формі ЗСУ здаються в полон, не належить їхній бригаді. І навіть у неофіційних каналах вони його не публікували. Хоча на ролику, який з’явився у мережі, видно логотип 128 ОГШБр.

У четвер, 28 вересня, відео з нібито моментом здачі в полон російської ДРГ розійшлося мережею. Опублікувала його низка українських Telegram-каналів, а також голова ОП Андрій Єрмак, але незабаром видалив. Примітно, що аналогічне відео, але без логотипа 128 ОГШБр, опублікувало того ж дня Міноборони рф, заявивши, що в полон на Запорізькому напрямку нібито здалися бійці ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як ЗСУ взяли в полон російського майора. Українці розіграли цілу комедію для російських окупантів.