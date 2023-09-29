У Європі не виключають, що НАТО може вступити у війну з росією

Держави Альянсу можуть вирішити використати воєнну силу за межами НАТО

Якщо війна в Україні затягнеться, НАТО доведеться напряму ув’язатися у збройний конфлікт. Для цього Україні не обов’язково бути членом Альянсу.

Про це заявив член Венеційської комісії від Литви Дайнюс Жалімас, повідомляє Укрінформ.

"Навіть коли війна затягнеться, я б не виключав, що НАТО доведеться ув’язатися у війну напряму. І для цього Україні не обов’язково бути членом Альянсу. На основі Північноатлантичного договору держави можуть вирішити використати воєнну силу за межами НАТО", — підкреслив він.

Він нагадав, що такий випадок був у Югославії. "Єдина різниця, що у випадку з Росією ми матимемо справу з ядерною державою. Але я б не відкидав такого варіанту розвитку подій. Тому й говорю: потрібно починати перемовини про членство України. Агресору треба дати зрозуміти, що він не може перемогти. Однією з вимог агресора на початку широкомасштабного вторгнення якраз була відмова від членства України в Альянсі, тому в цьому питанні категорично не можна поступатися", — заявив він.

Нагадаємо, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна, як ніколи раніше, близька до членства в НАТО.