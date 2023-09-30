Війна — день 584: окупанти атакують Україну дронами, а Зеленський анонсував важливі новини

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі – субота, 30 вересня. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирних українців у спробах знайти слабкі місця в системах протиповітряної оборони, проте не можуть зрушити лінію фронту і досягти суттєвих успіхів. Крім того, на українців чекають важливі новини цього дня, — про це президент України Володимир Зеленський попередив у вечірньому зверненні напередодні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 вересня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські окупанти запустили кілька хвиль ударних дронів із боку Криму, які атакували Одеську область, а також рухаються над Миколаївською областю на північ. Є загроза ударів по Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Хмельницькій областях, попереджають Повітряні сили України.

Карта тривог на початок доби

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій Україна 30.09.2023

З даними за 27 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 581: ЗСУ просуваються в районі Бахмута та на півдні

Про те, що відбувалося 28 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 582: у ЗСУ анонсують "хороші новини", а окупанти поспіхом зміцнюють позиції

Інформацію за 29 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 583: Україна готується до важкої зими та відкриття німецького заводу бронетехніки