Вночі росія атакувала Україну "шахедами": вибухи пролунали у двох областях, є приліт

Ніч була неспокійною для мешканців кількох областей

У ніч на суботу, 30 вересня, невдовзі після опівночі росіяни атакували Україну дронами. Пролунали потужні вибухи у місті Калинівка Вінницької області, там є приліт. Також місцеві жителі повідомили, що чули звуки вибуху на Дніпропетровщині.

Про загрозу удару "шахедами" для Вінниці та області повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил України одразу після настання нової доби. Калинівська міська рада поінформувала про прильоти у Калинівці, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"На жаль, є прильоти. Зберігайте спокій. До закінчення тривоги все в укриттях. Мер перебуває на місці подій. Нічого не коментуйте в соціальних мережах і не виставляйте фотографії", — йдеться в повідомленні.

Район атаки на карті

Пізніше міський голова Василь Поліщук уточнив, що нагальної потреби в евакуації мешканців немає, за винятком безпосереднього місця влучання. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки.

Місцевий паблік "Підслухано Калинівка ! НОВИНИ" повідомив про евакуацію мешканців села Сальник. Воно розташоване поряд із Калинівкою.

Повідомлення про евакуацію із села Сальник

Вінницька обласна військова адміністрація повідомила про влучання безпілотника у об’єкт інфраструктури. На місці працюють усі служби.

Також у районі 3:30 чули вибух на Дніпропетровщині. Незабаром оголосили тривогу, але про рух "шахедів" не повідомляли.

Загалом безпілотники минулої ночі рухалися у повітряному просторі півдня України, на Черкащині, на Вінниччині (і там і там працювала ППО), а також на Хмельниччині. О 2:28 дали відбій загрози ударних БПЛА по всіх областях.

Як розповіла в ефірі телемарафону, розповіла начальник пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, на півдні звучали повітряні тривоги й росіяни в черговий раз застосували ударні безпілотники. Ворог запускав їх зі східного узбережжя Азовського моря та з мису Чауда в Криму.

"Безпілотники були знову спрямовані на південь Одещини, знову були спрямовані непростими маршрутами. У тому числі, маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не лише до південних, а й до центральних регіонів України", — констатувала Гуменюк.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни намагаються налагодити масове виробництво "шахедів". Вони шукають можливості обійти санкції та здешевити виробництво.