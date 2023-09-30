В Україні затримується низка поїздів через нічний удар: список маршрутів
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Максимальна затримка (три години) у поїзда Київ-Кишинів
Минулої ночі росіяни обстріляли Україну "шахедами", є приліт у Вінницькій області. У зв’язку з цим затримується низка поїздів.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці". Час затримки становить від 41 хвилини до 3 годин, найбільше затримується поїзд Київ-Кишинів.
Затримуються такі поїзди:
- 351/352 Київ-Пас. — Кишинів +3:00
- 77/78 Одеса — Ковель +2:44
- 53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57
- 109/110 Херсон — Львів +1:26
- 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10
- 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10
- 59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45
- 357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45
- 105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41
"Наразі рух по всіх ділянках відкритий, всі потяги прямують власним маршрутом під чітким контролем", — наголосили залізничники.
Нагадаємо, у ніч на 30 вересня ворог атакував Україну безпілотниками. Вибухи чули у Вінницькій та Дніпропетровській областях. У місті Калинівка Вінницької області є приліт в об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, ніхто із людей не постраждав.
Як повідомляв "Телеграф", росіяни намагаються налагодити масове виробництво "шахедів". Вони шукають можливості обійти санкції та здешевити виробництво.