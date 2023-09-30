Ситуація настільки погана? Росіяни кинули в бій цікаву армію

Окупантам не вистачає резервів

Росіяни зазнали настільки серйозних втрат на фронті, що кидають у бій частини, які планували розгорнути лише взимку.

Як повідомив в ефірі єдиного марафону новин речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш, на фронті окупанти застосували резервну 25 загальновійськову армію. Ця армія формувалася протягом останнього року із представників знищених підрозділів, а також нових мобілізованих.

Загалом вона налічує близько 12 тисяч військових та була розгорнута на Лимансько-Куп’янському напрямку. Хоча в її складі є мотострілкові, артилерійські та навіть танкові підрозділи, вона отримала здебільшого старе спорядження.

"У цьому підрозділі є проблеми, вони комплектуються за рахунок того озброєння, яке було розконсервовано, знято зі зберігання та приведено нашвидкуруч до мінімального бойового стану", — сказав Євлаш.

При цьому представник ЗСУ зазначив, що виходячи з перехоплень, окупанти з цієї армії самі зізнаються в тому, що їхня підготовка бажає залишати кращого, а проблеми з оснащенням дають про себе знати.

Він зазначив, що ця армія планувалася бути використаною як резерв у зимовий період, проте через відсутність тактичних резервів їх пустили в бій раніше за встановлений термін.

Цікавим моментом також є те, що в залежності від типу армія зазвичай складається з 40 тисяч і більше осіб, тоді як підрозділ чисельністю 12 тисяч осіб зазвичай називають дивізією.

Як повідомлялося раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен оцінив перебіг українського контрнаступу. За його словами, воно проходить "важко", але Сили оборони вже досягли реальних успіхів.