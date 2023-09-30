Україна нарощує виробництво зброї: витрати зростуть до астрономічної суми

Річні витрати зростуть у кілька разів

Україна планує в рази збільшити витрати на виробництво вітчизняного озброєння, зокрема йдеться про далекобійну зброю на кшталт ракет та дронів.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на Форумі оборонних індустрій, що пройшов 29 вересня у Києві.

"Сьогодні український ВПК переживає нове народження. Ми запускаємо нові виробництва. Розширюємо ті, які давали результати аж до початку повномасштабного вторгнення. Інвестуємо у нові технології та нові розробки", — повідомив він.

За його словами, витрати на виробництво зброї у 2024 році зростуть у сім разів порівняно з 2023 роком і становитимуть 55,8 мільярда гривень (1,5 млрд доларів). Основний акцент буде поставлено на виробництво снарядів різних калібрів, ракет та систем ППО.

При цьому глава уряду також нагадав, що цього року Україна запустила кілька програм зі створення різних БПЛА і суттєво спростила низку бюрократичних процедур.

Шмигаль також додав, що головним партнером держави має стати приватний сектор, а уряд має намір допомогти всім, хто робить якісне озброєння для потреб армії. Крім того, ведуться роботи з союзниками щодо відновлення західної техніки та виробництва нової в Україні.

Як повідомлялося раніше, поки Україна нарощує виробництво найновішої високотехнологічної зброї, на озброєнні окупантів з’являються зразки, яким уже майже 80 років.