Рус

Війна — день 585: окупанти зазнають великих втрат і кидають у бій погано підготовлені резерви

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Контрнаступ ЗСУ триває, а разом із ним і посилюється тиск на окупаційні сили, які через брак резервів змушені кидати в бій погано оснащені частини. При цьому, попри це, в аналітиків є сумніви в тому, що їм вдасться утримати низку великих населених пунктів, серед яких і зруйнований Бахмут, а також Токмак. У відповідь на це росіяни продовжують накопичувати ракети, щоб завдавати ударів по українських цивільних об’єктах, проте, швидше за все, ці атаки не матимуть таких же розмахів, як торішні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти знову запустили ударні БПЛА по південних областях України. Повідомлялося, що на Одещині чули вибухи

Про те, що відбувалося 28 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 582: у ЗСУ анонсують "хороші новини", а окупанти поспіхом зміцнюють позиції

Інформацію за 29 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 583: Україна готується до важкої зими та відкриття німецького заводу бронетехніки

З даними за 30 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 584: окупанти атакують Україну дронами, а Зеленський анонсував важливі новини

Теги:
#Україна #Росія #Війна