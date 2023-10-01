Війна — день 585: окупанти зазнають великих втрат і кидають у бій погано підготовлені резерви

Оперативно про головне за добу

Контрнаступ ЗСУ триває, а разом із ним і посилюється тиск на окупаційні сили, які через брак резервів змушені кидати в бій погано оснащені частини. При цьому, попри це, в аналітиків є сумніви в тому, що їм вдасться утримати низку великих населених пунктів, серед яких і зруйнований Бахмут, а також Токмак. У відповідь на це росіяни продовжують накопичувати ракети, щоб завдавати ударів по українських цивільних об’єктах, проте, швидше за все, ці атаки не матимуть таких же розмахів, як торішні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти знову запустили ударні БПЛА по південних областях України. Повідомлялося, що на Одещині чули вибухи

Про те, що відбувалося 28 вересня, читайте у матеріалі: Війна — день 582: у ЗСУ анонсують "хороші новини", а окупанти поспіхом зміцнюють позиції

Інформацію за 29 вересня дивіться за посиланням: Війна — день 583: Україна готується до важкої зими та відкриття німецького заводу бронетехніки

З даними за 30 вересня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 584: окупанти атакують Україну дронами, а Зеленський анонсував важливі новини