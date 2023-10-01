"Це ескалація": Британія направить своїх військових до України, названі причини

Британці можуть відкрити в Україні свої заводи

Міністр оборони Британії Грант Шаппс після свого візиту до Києва повідомив про можливе розміщення британських військ в Україні. Королівські ЗС будуть знаходитися в нашій країні вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на заяву міністра. Повідомляється, що Шаппс розповів про переговори з керівництвом армії про перенесення офіційної британської програми підготовки "в Україну" замість покладатися на бази Великобританії та інших країн-членів НАТО. Він також закликав більше від британських оборонних компаній відкривати заводи в Україні.

За його словами, він також говорив із президентом України Володимиром Зеленським про можливу роль ВМС Великобританії у захисті комерційних суден від російських атак у Чорному морі. Видання зазначає, що обидва кроки ознаменували б "значну ескалацію" участі Британії у захисті України від російської агресії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в НАТО можуть посилити українську ППО. Про це, зокрема, генсек Альянсу Столтенберг говорив під час свого візиту до України минулого тижня. На спільному брифінгу Зеленського із представником НАТО побували і кореспонденти "Телеграфа".

Також ми повідомляли про те, що міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню прибув до Києва. Разом із ним столицю відвідали також представники двох десятків підприємств оборонної промисловості.