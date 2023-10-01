Потрібно знати і чоловікам, і жінкам: як зміниться мобілізація в Україні з 1 жовтня

Зміни вже набули чинності

В Україні продовжено дію загальної мобілізації. А з 1 жовтня набирають чинності зміни у законодавстві, які регулюють цей процес.

"Телеграф" розповідає про головні зміни порядку мобілізації цього місяця. Їх буде одразу декілька.

До мобілізації залучатимуть жінок-медиків та фармацевтів віком від 18 до 60 років.

Військовозобов’язані, які переїжджають до інших міст, регіонів чи країн, повинні протягом тижня звернутися до військового центру чи дипломатичного відомства для особистої реєстрації військовослужбовців.

До мобілізації залучатимуть військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають досвід військової служби, а також тих чоловіків, які перебувають у запасі та не мають досвіду служби.

До мобілізації залучатимуть чоловіків віком від 18 до 27 років, які проходять службу в запасі, та військовозобов’язаних жінок, які перебувають на військовому обліку.

Мобілізації підлягатимуть виключені та зняті з військового обліку чоловіки, яких ВЛК визнала придатними до військової служби, якщо вони не чинили тяжкого та особливо тяжкого злочину.

До лав ЗСУ можуть призвати осіб з інвалідністю від 18 до 60 років, які були визнані придатними або обмежено придатними до служби за власним бажанням.

Нагадаємо, про те, які жінки, як і коли мають стати на військовий облік, ви можете дізнатися з інфографіки "Телеграфа".

Раніше ми писали про те, як жінкам підготуватися до служби та можливої мобілізації.