Потрібно знати і чоловікам, і жінкам: як зміниться мобілізація в Україні з 1 жовтня
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Зміни вже набули чинності
В Україні продовжено дію загальної мобілізації. А з 1 жовтня набирають чинності зміни у законодавстві, які регулюють цей процес.
"Телеграф" розповідає про головні зміни порядку мобілізації цього місяця. Їх буде одразу декілька.
- До мобілізації залучатимуть жінок-медиків та фармацевтів віком від 18 до 60 років.
- Військовозобов’язані, які переїжджають до інших міст, регіонів чи країн, повинні протягом тижня звернутися до військового центру чи дипломатичного відомства для особистої реєстрації військовослужбовців.
- До мобілізації залучатимуть військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають досвід військової служби, а також тих чоловіків, які перебувають у запасі та не мають досвіду служби.
- До мобілізації залучатимуть чоловіків віком від 18 до 27 років, які проходять службу в запасі, та військовозобов’язаних жінок, які перебувають на військовому обліку.
- Мобілізації підлягатимуть виключені та зняті з військового обліку чоловіки, яких ВЛК визнала придатними до військової служби, якщо вони не чинили тяжкого та особливо тяжкого злочину.
- До лав ЗСУ можуть призвати осіб з інвалідністю від 18 до 60 років, які були визнані придатними або обмежено придатними до служби за власним бажанням.
Нагадаємо, про те, які жінки, як і коли мають стати на військовий облік, ви можете дізнатися з інфографіки "Телеграфа".
Раніше ми писали про те, як жінкам підготуватися до служби та можливої мобілізації.