рф модернізує свої "Шахеди": у ЗСУ розповіли про нову небезпеку

"Шахеди" і так є складною ціллю для ППО

Росіяни продовжують модифікувати свої іранські дрони "Шахед", які вони називають "Герань". З новою версією дронів буде важче справлятися українській ППО.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його даними, окупанти зараз удосконалюють дрони та інше озброєння для більшого захисту від засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Ціль сама по собі непроста, малопомітна, малорозмірна, швидкість невисока. Маленька швидкість — це проблема, щоб виявляти її або винищувачем, або іншими системами", - зазначив він.

Ігнат також пояснив, що навіть, якщо "Шахед" потрапляє в зону дії РЕБ, він може втратити на якийсь час зв’язок із супутником, але виходячи з неї, може знову відновити його. Крім того, додає військовий, росія по-різному може запускати "Шахеди", щоб максимально розосередити увагу сил українського ППО. Одна група може летіти по колу, інша — напряму, і таким чином об’єкт атакується з кількох сторін одночасно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч на 1 жовтня російські окупанти в черговий раз здійснили атаку по Україні. У ній, зокрема, брали участь "Шахеди".