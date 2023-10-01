Найвища цінність: Зеленський вручив бригаді Богуна бойовий прапор

Символічно, що бойовий прапор бригада отримала саме 1 жовтня

Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників та захисниць України 1-а окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна урочисто отримала свій бойовий прапор. У заході взяв участь президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

Бойовий прапор — це найвища цінність військової частини. Військові наголосили, що це визнання заслуг бригади Богуна.

"Прапор це символ честі, доблесті та слави. Ми вітаємо всіх побратимів і бажаємо з честю та гідністю пронести цей прапор до самої Перемоги!", — кажуть воїни.

Так проходило урочисте вручення прапора: