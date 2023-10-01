А казали, що "все збили": стали відомі подробиці атаки дронів на Сочі та Смоленськ (відео)

Цілями була стоянка гелікоптерів та авіазавод

Вранці 1 жовтня до росії навідалися невідомі дрони. А вже зараз стали відомі подробиці атаки.

Так, за даними "Української правди", яка посилається на джерела у Головному управлінні розвідки, за удар по Сочі відповідальні бійці розвідувального відомства. Повідомляється, що їхньою ціллю була стоянка російських вертольотів. Вона, за даними ГУР, була уражена. При цьому наслідки атаки поки що не називаються.

У той же час видання NEXTA повідомляє вже про атаку на Смоленськ. Автори популярного пабліка стверджують, що ціллю дронів був місцевий авіаційний завод. І він, за їхніми даними, також був уражений.

"Місцева влада збрехала про те, що всі безпілотники були подавлені", — йдеться у повідомленні.

Про атаку на авіаційний завод говорить і популярний український блогер Сергій Стерненко. Він зазначає, що, за попередніми даними, є попадання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Курську область Росії напали невідомі дрони. Удар припав на місцеву електропідстанцію. Після атаки знеструмленими виявилися одразу кілька населених пунктів.