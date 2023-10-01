У росіян буде істерика: у ЗСУ розповіли, як ракети ATACMS допоможуть Україні

Балістичні ракети набагато складніше збити

Після появи на озброєнні України американських ракет ATACMS у росіян з’явиться набагато більше причин для хвилювань, ніж зараз, коли на озброєнні ЗСУ є лише британські Storm Shadow та французькі SCALP.

Як розповів в ефірі каналу "Ми — Україна" спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни вже мають проблеми з протидією переданих союзниками крилатих ракет, а коли на озброєння стануть балістичні далекобійні ракети, то проблем стане ще більше.

"Зараз є тандем. Сподіваємось на тріо з німецькою ракетою TAURUS, та й квартет доповнив би непогано ATACMS", — сказав він.

За його словами, росіяни, швидше за все, не мають способів ефективно протидіяти балістичним ракетам, якими є ATACMS. Крім того, вони будуть здатні завдавати ударів на відстані 300 кілометрів, а можливо і ще більше.

"Само слово "балістика" викликатиме тривогу у росіян", — додав Ігнат і зазначив, що їхня поява явно викличе справжню істерику у пропагандистів.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив про те, що готовий відправити в Україну ракети великої дальності. Йдеться про ATACMS з касетною боєголовкою, проте дискусії про тип і кількість ракет ще тривають.