Захищав Україну з 2022 року: на війні загинув ще один доброволець із Естонії (фото)

Це другий естонець, який загинув на війні в Україні

У боях за визволення України загинув черговий доброволець із Естонії. Своє життя за нашу країну віддав Танель Кріггуль.

Про це пише естонське видання Postimees. Там уточнили, що доброволець загинув у боях у районі Лимана Донецької області 30 вересня.

Естонець із позивним "Стінгер" входив до складу Міжнародного легіону територіальної оборони (Іноземний легіон). Він воював проти окупантів із 2022 року.

У день своєї загибелі разом із побратимом він тримав позиції у приватному будинку біля Лимана. В один із моментів по них ударив російський безпілотник.

За даними видання, внаслідок удару від будинку залишилися лише руїни. Там також показали фото з місця подій.

Інформація про загибель бійця також з’явилася на його сторінці у Facebook. Десятки людей у коментарях висловили свої слова співчуття.

Нагадаємо, що у березні 2023 року в боях проти росіян загинув естонець Іво Юрак. Колишній офіцер сил оборони Естонії приїхав захищати Україну восени 2022 року. Він став першим громадянином Естонії, який загинув на цій війні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні за загадкових обставин загинув доброволець із Великої Британії.