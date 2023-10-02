Операція "Бариня": у ГУР розповіли, про що просять виведені в Україну солдати рф

Спецоперація дозволила зберегти життя українських військових та зламати ворожу плани

Частина російських військових, які були виведені в Україну у ході операції "Бариня", висловили бажання повернутися в рф. Вони сподіваються попасти додому в рамках обміну.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, російській стороні не будуть повідомляти, що ці солдати здались в полон добровільно.

Юсов зазначив, що на відміну від операції з гелікоптером Mi-8, де пілот сам вийшов на представників українських спецслужб, під час операції "Бариня" ГУР вийшло на лейтенанта Данила Алфьорова через соцмережі.

"І це не секрет. Ми відстежуємо базу кадрових військових і тих, кого примусово мобілізують. Власне, вихід на нього відбувся через соцмережі, й він був вдалим", – наголосив Юсов.

Представник ГУР також повідомив, що Алфьоров був противником війни проти України, але був силоміць змушений до підписання контракту. "Він не хотів бути воєнним злочинцем і засуджував дії уряду путіна. Тому далі почалася взаємодія із ретельними перевірками", — заявив він.

При цьому Юсов наголосив, що частина з 11 виведених російських військових вже думає, щоб повернутись у рф в рамках обміну. Він також зазначив, що Україна не буде повідомляти, що військові здались в полон добровільно.

Також Юсов повідомив, що в рамках операції також була отримана дуже цінна інформація, яка дозволила зберегти життя українських військових, а також розкрити та зламати плани ворога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українські військові взяли в полон російського майора. Українці розіграли цілу комедію для російських окупантів.