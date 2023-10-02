Строк служби збільшиться: для однієї категорії військових в Україні можуть змінити правила

Ініціаторами проекту стали народні депутати із групи "Відновлення України"

У Верховній Раді України пропонують під час воєнного стану в країні дозволити людям залишатися в армії понад граничний вік за їх власним бажанням. Для цього вони мають відповідати кільком критеріям.

Відповідний проект Закону про внесення змін до частини 2 статті 22 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" про реалізацію права осіб на перебування на військовій службі" був опублікований на сайті ВР. Ініціаторами проекту стали народні депутати з групи "Відновлення України" Юрченко Олександр Миколайович та Бурмич Анатолій Петрович.

В даному випадку є деякі умови для тих, хто хоче залишитись на службі:

висока професійна підготовка;

досвід практичної роботи на посаді;

військово-лікарська комісія має визнати чоловіка придатними за станом здоров’я для подальшої служби.

У такому разі чоловіки, які за власним бажанням хочуть залишатися в лавах ЗСУ понад граничний вік, зможуть перебувати в армії без обмежень за строком.

Зазначимо, що граничний вік для молодшого та старшого офіцерського складу – 60 років, а вищого офіцерського складу – 65 років. Звільнені від призову під час дії загальної мобілізації можуть бути чоловіки, які досягли 60 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у правилах мобілізації в Україні відбулися зміни. В рамках цього було розширено перелік хвороб, з якими можуть призвати на службу, а також деяким студентам може загрожувати скасування відстрочки.