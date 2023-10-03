Всього за добу: ЗСУ кошмарять окупантів та мають нові успіхи на фронті (карта)

На одному з напрямків ворог зробив десять невдалих спроб атаки

Українські військові не дають російським окупантам просуватися й успішно відбивають атаки. За останню добу ВСУ має певні успіхи на фронті.

Зокрема, йдеться про Бахмутський, Лиманський, Шахтарський, а також Запорізький напрямки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, російські окупанти намагалися відновити втрачене становище у районі Андріївки Донецької області, проте захисники не дали їм цього зробити. Водночас на Лиманському напрямку відбито атаки ворога в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене становище в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі на схід від Степового Донецької області. Ворог здійснив 10 невдалих атак у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області", — йдеться в повідомленні.

На Шахтарському напрямку було відбито атаку окупантів поблизу Старомайорського та Рівнополя Донецької області. А на Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене становище на захід від Вербового та на південний схід від Малої Токмачки Запорізької області. Проте спроби виявилися безуспішними.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ трохи просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області, також поблизу Бахмута, а також на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Вейлки Новосілки).

Також воїни продовжували наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

"ISW оновлює свою оцінку від 1 жовтня про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного (13 км на південь від Оріхова) в результаті контратак росіян між 13 і 30 вересня. Географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові Знімки вказують на те, що українські сили, ймовірно, відобразили ці позиції десь між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують», — повідомляється у звіті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес оцінив контрнаступ ЗСУ і зазначив, що російська армія вже "тріщить".