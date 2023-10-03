Компенсація за зруйноване війною житло: як йдуть справи із цим та скільки грошей відшкодовано

Найбільше заявок на ремонти на суму до 200 тисяч гривень надійшло з Харківської, Київської та Миколаївської областей

Ще у березні 2022 року, коли під Києвом стояли російські війська, в Україні почали розробляти законопроект щодо механізмів компенсації українцям за зруйноване під час війни житло. На сьогоднішній день українці подали 525 тисяч інформаційних повідомлень про зруйноване чи пошкоджене житло.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла голова партії "Слуга народу", голова Комітету ВР з питань містобудування Олена Шуляк. Вона уточнила, що українці сповістили про 35 мільйонів квадратних метрів зруйнованого чи пошкодженого житла.

"Закон почав працювати з березня, а 10 травня почав працювати перший етап – "єВідновлення". Він стосується невеликих поточних ремонтів на суму до 200 тисяч гривень. Зараз ми бачимо 45 тисяч заявок, саме на отримання коштів для цих невеличких ремонтів. Є три області лідери в цьому напрямку, звідки найбільше надійшло заявок: Харківська, Київська і Миколаївська області. Люди вже отримали 1,4 мільярди гривень безпосередньо на руки грошима, і, сподіваємося, що до початку опалювального сезону вони швиденько відремонтують свої домівки", — зазначила голова "СН".

За її словами, паралельно запущено схему виплат за знищене житло – житлові сертифікати. З 1 серпня з’явилася можливість давати заяви на компенсацію за знищене житло. На цей час подано 3 443 таких заяви. Перші житлові сертифікати, які люди фізично перетворюватимуть на квадратні метри, вже з’являються.

Шуляк розповіла, що водночас уряд прийняв ще дві постанови. Першу — щодо компенсації, якщо пошкодження житла більш ніж на 200 тисяч гривень, та про компенсації тим людям, які власним коштом зробили ремонти.

"Та є величезна проблема з правом власності: не у всіх воно є. А для того, щоб отримати компенсацію, повинні бути документи на право власності, які внесені до реєстру речових прав. Реєстр запрацював з 2013 року і у величезної кількості людей там не зареєстроване майно. Тому звертаюся до всіх українців: якщо ви маєте нерухомість і вона не внесена до реєстру речових прав, то швиденько берете документи, йдете до нотаріуса чи державного реєстратора і вносите інформацію про власність до державного реєстру", — закликала Шуляк.

Вона пояснила, чому обрали механізм житлових сертифікатів, а не "живі" гроші. Це пов’язано з корупційними ризиками, оскільки за житловим сертифікатом гроші отримує безпосередньо продавець нерухомості. Людина отримала житловий сертифікат, який віддає продавцю нерухомості.

"Нам важливо було розробити таку схему компенсацій, щоб цільові гроші витрачалися б тільки на придбання нерухомості або на її будівництво. Крім того, нам було важливо зробити так, щоб ці гроші і житло залишалися в Україні. Якщо давати просто гроші, то ніхто не дасть стовідсоткову гарантію, що людина не забере ці гроші і не поїде за кордон", — пояснила голова комітету ВР з питань містобудування.

Детальніше читайте у другій частині інтерв’ю "Телеграфа" з Оленою Шуляк: Чому гроші за зруйноване житло не дають на руки і чи варто відбудовувати знищені міста — інтерв’ю з Оленою Шуляк, ч.II