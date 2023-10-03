Плани окупантів множать на нуль: майор розповів, чого не можна допустити на фронті

Українські військові роблять усе можливе, аби зруйнувати плани супротивника

Російським окупантам потрібна велика пауза у війні, щоб відновити сили, накопичити техніку та зброю. Йдеться не про один або два місяці, а про термін приблизно один рік.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. На його думку, Україна не може дозволити дати цей час ворогові.

Українські військові роблять все можливе, щоб зруйнувати плани супротивника на довгу війну, знищуючи їхні склади, бази та штаби, зокрема, на території росії.

"Тут є кілька напрямків, на яких ми працюємо. Проти того, що знаходиться на відносно невеликій відстані, скажімо, сотні кілометрів від лінії фронту або від наших кордонів, у нас є зброя, зокрема крилаті ракети, які нам передають партнери, ті ж Storm Shadow, Scalp. Є і наші вітчизняні ракети — "Нептуни" та інша зброя, яку ми розробляємо", — сказав Гетьман.

Для тих об’єктів, які знаходяться далі, ЗСУ має велику різноманітність безпілотників, що продовжують виробляти в чималій кількості. Виробництво, до речі, може сягати сотні одиниць на день.

"Це зброя, яка може працювати на відстані тисячі і більше кілометрів. Як показав досвід, вона високоточна і може вражати військові підприємства на території росії, аеродроми, великі склади паливно-мастильних матеріалів і навіть енергетичні об’єкти, які є частиною ВПК росії. У нас є партизани, розвідувально-диверсійні групи, які можуть дуже глибоко заходити до тилу ворога і там знищувати військові об’єкти країни-окупанта", — каже Гетьман.

Також для руйнування планів загарбників створили окремий флот безекіпажних надводних човнів, які можуть вражати будь-який корабель. Недавні прильоти в Сочі, Адлер завдають не лише істотної шкоди противнику, а й викликає паніку в росії.

"Я назвав би ці атаки більшою мірою випробуванням наших БПЛА та здібностей російської ППО їх перехоплювати. Коли ми це з’ясуємо, на території рф буде так само як у Криму – знищуватимуться штаби та інші серйозні об’єкти. Ми побачимо більші результати. У цьому я жодної хвилини не сумніваюся, — підсумував Гетьман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес оцінив контрнаступ ЗСУ. На його думку, Лондон має докласти зусиль, щоб зараз допомогти Україні.