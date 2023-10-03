"Нам вже стало спокійно": глава "Слуги народу" обнадіяла українців, які постраждали від війни

Є кілька джерел фінансування

Для компенсації за зруйноване та пошкоджене під час війни житло в Україні діє механізм житлових сертифікатів. На сьогодні 3 443 заявки на компенсацію за зруйноване житло вже пройшли верифікацію.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла голова партії "Слуга народу", голова комітету ВР з питань містобудування Олена Шуляк. Вона пояснила, з яких коштів виплачуватимуть компенсації.

"Ми шукали різні шляхи наповнення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Тому коли були перші гроші, які надійшли від російського "Сбербанку", а це 17 мільярдів гривень, ми трохи видихнули. Потім частину прибутку Національного банку також долучили до цього Фонду, і на 2023-й рік в ньому вже понад 60 мільярдів. Нам вже стало спокійно стосовно того, що є яким коштом виплачувати компенсаціїї", — зазначила Шуляк.

За її словами, у законі про компенсацію прописано, що кошти на відновлення – це гроші не лише Фонду, а й державного та місцевих бюджетів, міжнародних партнерів, інші гроші, які не заборонені законодавством. Це може бути будь-яке джерело. Наразі Україні важливо показати міжнародним партнерам, як ця програма працює, щоб вони потім допомагали її фінансувати. Водночас є чимало санкційних активів, які продаватимуться.

"Якщо ми говоримо про справедливість, то санкційні активи продали, а гроші направили на те, щоб людям надати компенсації. Зараз США арештували гроші російського олігарха Костянтина Малафєєва. Треба працювати над тим, щоб такі арештовані активи направлялися в Україну. Я не скажу, скільки саме це може бути грошей, але якщо ми говоримо про російські арештовані активи по всьому світу, то мова точно про десятки мільярдів доларів", — резюмувала голова партії "СН".

Детальніше читайте у другій частині інтерв’ю "Телеграфа" з Оленою Шуляк: Чому гроші за зруйноване житло не дають на руки і чи варто відбудовувати знищені міста — інтерв’ю з Оленою Шуляк, ч.II