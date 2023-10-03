Це непопулярні слова: глава "Слуги народу" розповіла, що буде із зруйнованими росією містами

Кожен випадок розглядатиметься окремо

Деякі українські міста, які були зруйновані росією під час війни, Україна не відновлюватиме. На це можуть бути різні причини.

Про це заявила голова партії "Слуга народу", голова Комітету ВР з питань містобудування Олена Шуляк в інтерв’ю "Телеграфу". Вона наголосила, що це не популярні слова, але, на жаль, "таке буде".

"Ми матимемо такі населені пункти, які ми не будемо з різних причин відбудовувати. Наприклад, якщо мінування чи екологічна ситуація не дозволяє його відбудувати, або якщо люди самі не захочуть повертатися. На жаль, таке буде. Це дуже болісно визнавати, але…", — сказала вона.

Більше про те, що буде після перемоги з містами, повністю зруйнованими окупантами, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Олени Шуляк "Телеграфу" під назвою "Чому гроші за зруйноване житло не дають на руки і чи варто відбудовувати знищені міста, — інтерв’ю з Оленою Шуляк, ч.ІІ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кореспондент "Телеграфа" показав зруйнований Бахмут із висоти пташиного польоту.