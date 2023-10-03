На фронті загинув один із найкращих фахівців у галузі супутникових систем навігації

Він пішов на війну добровольцем

Щодня в боях з російськими окупантами гинуть захисники України. Своє життя за Батьківщину віддав кандидат технічних наук Валерій Дейнеко.

Як пишуть у Facebook колеги героя, він був одним із найкращих фахівців у галузі ГПСС — супутникових систем навігації. Він загинув на сході України.

"Загинув очолюючи штурмову групу, загинув, захищаючи нас усіх, загинув, очищуючи нашу землю від погані…", — йдеться у некролозі.

Валерій Дейнеко пішов на війну добровольцем. Він узяв до рук зброю з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Валерій Дейнеко

"Він назавжди залишиться в нашій пам’яті доброю, світлою людиною, яка в будь-якій ситуації готова прийти на допомогу. Ми сумуємо і пам’ятаємо. Ми знаємо, що робити, щоб помститися. Обов’язково зустрінемося, друже, нехай уже й не тут", — пишуть колеги.

У героя залишилася дружина та доньки. Під публікацією про його загибель друзі та колеги залишають коментарі, повні скорботи.

"Ти завжди вдосконалювався. Шкода, що ти не повернувся з цієї війни", "Важко повірити. Такий світлий хлопець. Яке горе", — пишуть вони.

Валерій був видатним фахівцем у галузі ГПСС (англ. Global Navigation Satellite System, GNSS). Це система, призначена для визначення розташування наземних, водних і повітряних об’єктів, а також низькоорбітальних космічних апаратів. Її дані застосовуються як у морській, так і у дорожній навігації. Крім навігації, координати, які отримують завдяки супутниковим системам, використовуються в геодезії, стільникового зв'язку та інших областях.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті під Курдюмівкою Донецької області загинув фронтовий фотограф Володимир Миронюк із позивним Джон. Свій останній репортаж він робив на позиції українських воїнів, яку окупанти атакували кілька днів.