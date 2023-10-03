Зеленський приїхав до бійців на один із найгарячіших напрямків (відео)

Зеленський, зокрема обговорив ситуацію на полі бою

Президент України Володимир Зеленський 3 жовтня знову приїхав на передову до наших захисників. Це один із найгарячіших напрямків.

Про це повідомляє пресслужба глави держави. Йдеться про Куп’янсько-Лиманський напрямок. Там воюють 103-та окрема бригада територіальної оборони, 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша та 25-а окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.

"З комбригами й комбатами обговорили оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби. Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви – міць! Дякую за службу!", — каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати морських піхотинців із їхнім професійним святом.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський після США здійснив візит ще до однієї дружньої країни. Разом з ним туди вирушила його дружина Олена Зеленська. Зокрема лідер взяв участь у церемонії підписання угоди, спрямованої на поглиблення економічних зв’язків між нашими державами.