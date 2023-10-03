Відпустка за кордоном для українських чоловіків. Військові назвали легальний спосіб

Військовослужбовці ЗСУ мають право на відпочинок закордоном

В Україні у часи війни чоловіки можуть вільно поїхати у відпустку за кордон, відпочити та навідати там рідних, якщо вони служать у ЗСУ. Таке право гарантовано законом і ним вже користуються захисники.

Так, блогер та військовий 3-тьої окремої штурмової бригади Сергей Стрелок поділився своїм досвідом у соцмережах. Він зазначив, що катався Європою на мотоциклі, побачив сім'ю, пив німецьке пиво, подивився на Балтійське море і повернувся назад через словацькі Татри. Він додав, що виявляється, не всі в курсі цього чудового варіанту від ЗСУ.

Військовий скористався можливістю поїхати увідпустку закордон

Чоловік порадив у рапорті про відпустку уточнити точну адресу за кордоном, далі кадрова служба видасть "відпускний" та виписку з наказу з цією адресою. Також бронюються орендуються додаткові дні подорожі. "Телеграф" розповідає детальніше, як це зробити:

Як поїхати у відпустку за кордон військовому

За рік військовому можна взяти до 30 днів відпустки (не враховуючи часу в дорозі, це до 2 днів у один бік) та ще 10 днів відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Основна відпустка надається частинами, за один раз можна взяти не більше 15 календарних днів. Також можуть бути відсутніми не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії підрозділу. Право на відпустку передбачено Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану".

Згідно з роз’ясненням Міністерства оборони, для того, щоб поїхати у відпустку за кордон і побачитися з родиною, військовому потрібно написати рапорт командиру частини й вказати:

дати виїзду та повернення

місто та адресу перебування,

тип транспорту та пункт пропуску (виїзд з України).

Як поїхати у відпустку за кордон

Одночасно із рапортом треба надати підтвердження мети поїздки — підійдуть свідоцтво про шлюб та народження дітей, посвідка про тимчасовий захист членів родини, які перебувають за кордоном. Далі командир ухвалює рішення, відпускати чи ні та підписує наказ із правом на виїзд. Дозвіл на виїзд має бути і у відпускному квитку.

Що показувати прикордонникам

Для того, щоб перетнути кордон, потрібно мати з собою такі документи:

закордонний паспорт;

військовий квиток чи посвідчення офіцера;

відпускний квиток з вказанням місця перебуванням за кордоном;

витяг з наказу про надання відпустки.

Проблем на кордоні виникнути не повинно, якщо є ці документи і немає, приміром, якоїсь іншої умови як невиплата аліментів, з якою зазвичай можуть відмовити, штрафи чи судові рішення. Згідно з відгуками військових, перетин кордону відбувається легко. Так, військовий Богдан Климчук, який захищає України у лавах збройних сил, поїхав у десятиденну відпустку за кордон разом з мамою, передає "Суспільне".

"Багато моїх колег їздили перед тим, то я знав, що жодних проблем не виникало. Власне, у мене теж жодних проблем не виникло", — заявив Климчук, додавши, що встиг, навіть, і в морі трішки скупатися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про документи, які потрібні для виїзду за кордон чоловікам-волонтерам.