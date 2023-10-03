На Заході почали реально говорити про перемогу України: Данілов пояснив, що це означає для рф

Секретар РНБО впевнений, що світ рано чи пізно об’єднається проти путіна

Союзники України все частіше говорять про перемогу над росіянами на тлі успіхів ЗСУ на фронті. Але навіть якщо бачення перемоги України та союзників не збігатиметься, то наша країна не припинить боротьбу.

Про це в інтерв’ю UKRLIFE.TV розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, раніше союзники не говорили так сміливо про перемогу України.

"Останні півтора-два тижні ми чуємо від союзників саме словосполучення "перемога". До цього використовувалося "ми будемо з вами до кінця", "ми будемо з вами", "ми будемо вам допомагати". А словосполучення "перемога над росією" фактично не звучало", — зазначив Олексій Данілов.

Він зазначив, що для України перемога — це "поразка російської терористичної організації, яка виникла через певні процеси". Але що під перемогою України мають на увазі союзники, вони не кажуть однозначно. Олексій Данілов запевнив, що українці продовжуватимуть боротися навіть за умови, якщо бачення перемоги України та союзників не співпадуть.

"Ми боротимемося і відвойовуватимемо нашу перемогу. Коли говорять про те, що є розбіжності всередині країн-союзників щодо різних питань, то хочу сказати, що рано чи пізно ми прийдемо до того, що буде створено антипутінську коаліцію, яка буде зафіксована", — резюмував секретар РНБО.

Він нагадав, що у Другій світовій війні було чітко сформовано антигітлерівську коаліцію. Зараз Україна має партнерів і стратегічних партнерів, але антипутінської коаліції поки що немає. І як тільки вона буде сформована, всі процеси прискоряться.

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