"Навчаються з нуля": названо найбільш затребувану спеціальність на фронті

У ЗСУ потрібні фахівці різного профілю

У рамках загальної мобілізації в Україні до лав ЗСУ набирають як чоловіків, так і жінок не за кількістю, а за спеціальностями, що наразі не вистачає. При цьому найпоширенішою є стрілок, розповів представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

За його словами, на фронті потрібні усі фахівці. Подробиці представник ВСУ озвучив інтерв’ю "Телеграфу".

"Найпоширеніша спеціальність у ЗСУ, очевидно, стрілок. Тому, гадаю, можна сказати, що вона найзатребуваніша", — наголосив Роман Істомін.

При цьому представник Полтавського обласного ТЦК зазначив, що зараз здебільшого мобілізуються громадяни, які не мають досвіду термінової служби. Тому вони освоюють військові спеціальності у навчальних центрах з нуля.

Нагадаємо, що в Україні продовжено дію загальної мобілізації. А з 1 жовтня набрали чинності зміни у законодавстві, які регулюють цей процес. Так, тепер до мобілізації залучатимуть жінок-медиків та фармацевтів віком від 18 до 60 років. Крім того, до лав ЗСУ можуть закликати осіб з інвалідністю від 18 до 60 років, які були визнані придатними або обмежено придатними до служби за власним бажанням.

Більше про мобілізацію в Україні читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграф" "Про мобілізацію жінок та студентів , відстрочення для нардепів та поповнення втрат: інтерв’ю зі спікером Полтавського військкомату, ч.І".